Moro prestará esclarecimentos ao Senado no próximo dia 19 Manifestação do ministro da Justiça na Comissão de Constituição e Justiça foi marcada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre Moro

Oitiva está marcada para começar às 9h do dia 19/6 Dida Sampaio/Estadão Conteúdo - 27.3.2019

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) anunciou nesta terça-feira (11) que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, comparecerá à CCJ (Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) da Casa para prestar esclarecimentos aos senadores.

A manifestação de Moro está marcada para acontecer às 9h da quarta-feira da próxima semana (19).

O depoimento ocorrerá em meio ao vazamento de mensagens trocadas entre Moro e integrantes do Ministério Público Federal, como o coordenador da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba. Deltan Dallagnol. Segundo as publicações do site The Intercept, as conversas sugerem possíveis influências na operação.

OAB recomenda que Dallagnol e Moro peçam afastamento de cargos

Após o ocorrido, o ministro lamentou a "falta de indicação de fonte de pessoa responsável pela invasão criminosa de celulares de procuradores" e a "postura" do veículo, que não o contatou antes de publicar a reportagem.

Ontem (10), dia seguinte aos vazamentos, deputados de oposição já articulavam pela apresentação de requerimentos para convocar Moro para prestar explicações aos parlamentares.

Corregedor abre investigação contra procuradores da Lava Jato