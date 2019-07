Moro rebate supostas mensagens que indicam conluio com Venezuela Ministro usou as redes sociais neste domingo (7) para se defender da matéria feita pela Folha de S. Paulo em parceira com The Intercept Brasil Moro rebate supostas mensagens que indicam conluio com Venezuela

Moro falou sobre as supostas novas mensagens Isaac Amorim/MJSP - 19.06.2019

Sergio Moro usou as redes sociais na manhã deste domingo (7) para rebater a matéria publicada pelo jornal Folha de S. Paulo, em parceria com o The Intercept Brasil, sobre supostas trocas de mensagens do ministro da Justiça e Segurança Pública.

“Novos crimes cometidos pela Operação Lava Jato segundo a Folha de São Paulo e seu novo parceiro, supostas discussões para tornar públicos crimes de suborno da Odebrecht na Venezuela, país no qual juízes e procuradores são perseguidos e não podem agir com autonomia. É sério isso?”, escreveu moro.

De acordo com o jornal, integrantes da Lava Jato se mobilizaram para expor informações sigilosas sobre corrupção na Venezuela após uma sugestão do então juiz federal Sergio Moro. Nas supostas mensagens vazadas, de 2017, a Procuradoria-Geral da República e a força tarefa de Curitiba teriam trocado informações com procuradores venezuelanos perseguidos por Nicolás Maduro.

Ainda segundo a publicação, o objetivo das supostas mensagens era dar uma “resposta política ao endurecimento do regime imposto pelo ditador Nicolás Maduro ao país vizinho, mesmo que a ação não tivesse efeitos jurídicos.”