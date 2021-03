Moro repudia ataques a Fachin após decisão que beneficiou Lula

A- A+

O ex-juiz Sergio Moro Adriano Machado/Reuters - 13.04.2020

O ex-juiz Sergio Moro se manifestou nesta sexta-feira (12) pela primeira vez após a anulação de condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo ministro Edson Fachin, do STF (Supremo Tribunal Federal), na última segunda-feira (8). Moro não comentou a decisão, mas saiu em defesa de Fachin, que vem sendo alvo de ataques e ameaças em redes sociais.

"Repudio ofensas e ataques pessoais ao Ministro Edson Fachin do STF, magistrado técnico e com atuação destacada na Operação Lava Jato. Qualquer discordância quanto à decisão deve ser objeto de recurso, não de perseguição", afirmou o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública.

Fachin considerou que a 13ª Vara Federal de Curitiba não tinha competência para conduzir quatro processos envolvendo o tríplex do Guarujá, o sítio de Atibaia e o Instituto Lula, e determinou a anulação da instrução do processo e demais decisões, como as condenações. Dessa forma, os processos serão enviados ao TRF-1 (Tribunal Regional Federal), do Distrito Federal.

Repudio ofensas e ataques pessoais ao Ministro Edson Fachin do STF, magistrado técnico e com atuação destacada na Operação Lava Jato. Qualquer discordância quanto à decisão deve ser objeto de recurso, não de perseguição. — Sergio Moro (@SF_Moro) March 12, 2021

Também nesta sexta, a Procuradoria-Geral da República protocolou pedido para que a decisão de Fachin seja revista por ele ou pelo plenário do Supremo.