Moro responde a Bolsonaro que preservar PF é questão institucional

Em uma troca de mensagens por redes sociais na manhã deste sábado, um dia após fazer o anúncio de demissão, o ex-ministro da Justiça Sergio Moro respondeu ao presidente Jair Bolsorano que "preservar a PF [Polícia Federal] de interferência polícia é uma questão institucional, de Estado de Direito, e não de relacionamento pessoal."

A mensagem foi compartilhada no Twitter do ex-juiz respondendo a uma publicação de Bolsonaro em que fazia referência ao apoio que o presidente teria dado a Moro na ocasião do vazamento de mensagens da operação Lava Jato.

Moro escreveu em sua página: "sobre reclamação na rede social do Sr. Presidente quanto à suposta ingratidão: também apoiei o PR quando ele foi injustamente atacado. Mas preservar a PF de interferência política é uma questão institucional,de Estadode Direito,e não de relacionamento pessoal."

Acompanhado do texto, Moro citou ainda uma reportagem publicada no R7 sobre a ocasião em que pediu em ofício enviado em outubro do ano passado que a PGR (Procuradoria-Geral da República) e a Polícia Federal instaurem inquérito para apurar fatos que indicassem uma suposta participação de Bolsonaro no assassinato da vereadora Marielle Franco (PSol).

No ofício enviado ao procurador-geral da República, Augusto Aras, o então ministro da Justiça diz que os fatos levantados sugeriam "possível equívoco na investigação conduzida no Rio de Janeiro ou eventual tentativa de envolvimento indevido do nome do presidente da República no crime em questão".

Mais cedo, Bolsonaro escreveu a seguinte mensagem aos seus seguidores: "VazaJato começou em junho de 2019. Foram vazamentos sistemáticos de conversas com Sergio Moro com membros do MP. Buscavam anular processos e acabar com a reputação do ex-juiz. Em julho, PT e PDT pediram prisão dele. Em setembro cobraram o STF. Bolsonaro no desfile do dia 7 fez isso."

A mensagem faz referência ao termo pelo qual ficou conhecido o vazamento de conversas, supostamente realizadas por meio do aplicativo Telegram, entre o ex-juiz Sérgio Moro e o promotor Deltan Dallagnol, além de outros integrantes da força-tarefa da operação Lava Jato.

Após o texto, o presidente publicou a imagem em que aparece ao lado de Sergio Moro, referente, segundo ele, ao dia sete de setembro, em que estão lado a lado. A publicação de Bolsonaro ocorreu pouco mais de uma hora e 30 minutos após o ex-ministro também ter publicado na mesma rede social um vídeo que faz referência a campanha que comandou à frente do Ministério da Justiça.

O ex-juiz escreveu também no Twitter "'Faça a coisa certa, pelos motivos certos e do jeito certo' foi o lema de campanha de integridade que fizemos logo no início no MJSP." Ele compartilhou ainda um vídeo com as diretrizes da campanha.

No vídeo, a campanha apresenta 10 pontos que regeria as atividades do órgão sob a chefia de Moro. Entre os principais pontos, as imagens destacam: o combate à impunidade, a transparência, respeito à equipe de trabalho, ações dos agentes públicos e o canal de ouvidoria do Ministério.

Frases como "não devemos receber presenter ou qualquer outra vantagem pessoal", "o poder público não é um negócio de família" e "o interesse público deve sempre prevalecer" também são ditas no vídeo da campanha.