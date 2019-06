Do R7

Moro usa latim e critica conteúdo vazado: ‘Montanha pariu um rato’ Site publicou novas mensagens envolvendo o ministro e o procurador Deltan Dallagnol. Conteúdo fala sobre tensões da Lava Jato com o STF Moro

Moro fez publicação no Twitter neste domingo (23) Pedro França/Agência Senado - 19.6.2019

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, criticou, em latim, os novos vazamentos de mensagens na manhã deste domingo (23).

Moro publicou em seu Twitter a expressão "parturiunt montes, nascetur ridiculus mus", do pensador italiano Horácio, que significa, em tradução livre, "Montanha pariu um rato".

Um pouco de cultura. Do latim, direto de Horácio, parturiunt montes, nascetur ridiculus mus. — Sergio Moro (@SF_Moro) 23 de junho de 2019

A expressão é usada para situações anunciadas com grande destaque, mas que não atendem às expectativas e provocam uma decepção. Neste domingo, o jornal Folha de S.Paulo e o site The Intercept Brasil vazaram mais mensagens de Moro com o procurador da Lava Jato Deltan Dallagnol.

Segundo o conteúdo, procuradores da operação Lava Jato teriam se articulado para proteger Moro e evitar tensões entre ele e o STF (Supremo Tribunal Federal) em 2016.