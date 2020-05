'Moro, Valeixo sai esta semana. Isto está decidido', disse Bolsonaro

Na imagem, Jair Bolsonaro olha para Sergio Moro, ex-ministro da Justiça October 3, 2019. REUTERS/Adriano Machado/ Foto de Arquivo

A demissão do delegado Maurício Valeixo do comando da PF (Polícia Federal) partiu do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e foi comunicada ao então ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro às 6h26 do dia 22 de abril. A informação foi revelada pelo jornal O Estado de São Paulo e, posteriormente, confirmada pelo R7.

“Moro, o Valeixo sai nessa semana. Isto está decidido”, escreveu Bolsonaro, segundo as mensagens que constam no inquérito do STF (Supremo Tribunal Federal) que investiga se o presidente interferiu na PF com o objetivo de ter acesso a informações de investigações sigilosas. O mandatário acrescentou que o ex-ministro podia dizer apenas a forma, “a pedido ou ex ofício”.

Moro respondeu a mensagem cerca de 11 minutos depois, às 6h37. “Presidente sobre esse assunto precisamos conversar pessoalmente, estou ah disposição para tanto (sic)”, disse.

Veja a reprodução das mensagens trocadas por Bolsonaro e Moro que foram extraídas do aparelho celular do ex-ministro:

“Amanhã temos reunião agenda para as 0900. Se quiser, podemos antecipar para hoje, em qualquer horário (só não posso hoje das 12 -1700, por videoconferência com ministro da justiça da América Latina e depois com secretários de segurança dos Estados – conto com sua compreensão sobre esses horários) (sic)", completou Moro.

O diálogo entre Bolsonaro e Moro aponta que a decisão de demitir Valeixo havia sido tomada antes da reunião ministerial que ocorrera às 10h. O registro audiovisual é peça-chave da investigação do STF contra a possível ingerência do presidente na PF.

Valeixo, por sua vez, teve a exoneração publicada no DOU (Diário Oficial da União) dois dias depois, no dia 24. Segundo o texto, a demissão ocorreu a pedido do delegado.