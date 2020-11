Morre aos 62 anos o jornalista Octavio Tostes

Octavio Tostes não resistiu a uma parada cardíaca hoje Arquivo Pessoal

O jornalista Octavio Hermanny Tostes, da Record TV, morreu neste sábado (31), aos 62 anos de idade, no Rio de Janeiro.

Talentoso, colega de trabalho admirado e amigo para todas as horas, Tostes não resistiu a uma parada cardíaca hoje de manhã.

Veja também: Record TV lamenta morte do jornalista Octavio Tostes

O comunicador era editor executivo do Jornal da Record.

Sólida carreira

Nascido no Rio de Janeiro em 7 de julho de 1958, Tostes se formou em jornalismo pela Escola de Comunicação da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) em 1980.

Ainda no primeiro semestre da faculdade, começou a trabalhar no jornal Bip Jornal. Também passou pelo jornal Hora do Povo e pela COOPIM (Cooperativa dos Profissionais de Imprensa do Rio de Janeiro).

Depois de formado, Tostes começou a carreira com rápida passagem na reportagem da TV Bandeirantes do Rio de Janeiro. Em 1981, ingressou no jornal O Globo, ao exercer a função de copidesque da editoria de Esportes. Ficou no jornal até 1986, quando se transferiu para a revista Isto É, onde ficou de dezembro de 1986 até maio de 1987.

Em maio de 1987, Tostes ingressou na TV Globo, onde cumpriu as funções de chefe de reportagem da editoria Rio de Janeiro, além de editor do Jornal da Globo, Jornal Nacional e Globo Repórter.

Tostes tem no currículo a participação em grandes coberturas, como as eleições presidenciais de 1989, a Guerra do Golfo e a Eco-92.

Também colaborou com a emissora americana CNN, na produção de um programa internacional em 1994. Depois de se desligar Globo, trabalhou na Copa do Mundo de 1994 como freelancer, e nas TVs SENAC e Cultura.

Desde 2011, Tostes trabalhava em telejornais da Record TV Arquivo Pessoal

De 1997 a 1999, passou a trabalhar na CBS Telenotícias do Brasil, um canal em português montado pela CBS e com contrato de prestação de serviço com o SBT.

Em 1999, voltou ao Brasil assumiu a coordenação do Jornal Nacional em São Paulo.

No início dos anos 2000, passou a exercer o cargo de gerente de conteúdo da Globo.com, onde permaneceu até junho de 2001. Também passou por empresas como TV Gazeta, AOL Brasil, Rede Amazônica – afiliada da Rede Globo que transmite para os estados do Amapá, Acre, Rondônia, Roraima e Amazonas.

Entre 2007 e 2009, tornou-se consultor da editora Conteúdo Editorial, de São Paulo, especializada em Tecnologia da Informação.

Desde 2011, trabalhava como coordenador e editor de telejornais da Record TV.

O corpo de Octavio Hermanny Tostes será cremado neste domingo, às 14h, no Cemitério São Francisco Xavier, no bairro do Caju, no Rio de Janeiro, em cerimônia reservada para a família.