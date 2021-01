Morre aos 94 anos o banqueiro Antônio Carlos de Almeida Braga

A- A+

Antônio Carlos de Almeida Braga e Ayrton Senna Reprodução/CNseg

Morreu nesta terça-feira (12) o banqueiro Antônio Carlos de Almeida Braga. Braguinha, como era conhecido, tinha 94 anos e estava morando em Portugal. O empresário do ramo financeiro também foi muito ligado ao esporte e amigo pessoal de Ayrton Senna e Emerson Fittipaldi. Recebeu o título de Grande Benemérito do Fluminense em 2013. O clube lamentou sua morte em rede social nesta terça.

O Fluminense Football Club lamenta o falecimento de seu sócio benemérito Antônio Carlos de Almeida Braga, o Braguinha, que ao longo de sua vida prestou inúmeros serviços ao clube e ao esporte brasileiro. — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 12, 2021

Braguinha foi dono de uma das maiores seguradoras do Brasil, a Atlântica Seguros, empresa que fundiu-se à Bradesco Seguros. Depois de deixar a sociedade do Bradesco, montou seu próprio banco, o Banco Icatu, que passou a administração aos filhos antes de se aposentar.

Braguinha foi casado com Sylvia Maria da Glória de Mello Franco Nabuco, mais conhecida como Vivi Nabuco, com quem tem quatro filhos. Depois casou-se com Luíza Eugênia Konder, com quem teve duas filhas.

Segundo a família, o empresário estava já há algum tempo com a saúde debilitada.