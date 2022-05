Morre Breno Silveira, diretor de 'Dois Filhos de Francisco'

A- A+

Breno Silveira, diretor do filme 'Dois Filhos de Francisco', morreu hoje, em Pernambuco Reprodução/Instagram

O cineasta Breno Silveira, 58 anos, morreu na manhã deste sábado (14), em Limoeiro, Pernambuco. Desde o dia 1º ele estava filmando o longa Dona Vitória, estrelado por Fernanda Montenegro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Além do filme sobre o início da carreira da dupla Zezé Di Camargo & Luciano, Silveira dirigiu Gonzaga: De Pai Para Filho (2012) e Entre Irmãs (2017). Ele começou no mundo do cinema bem novo: costumava lembrar de seu primeiro trabalho, como assistente de fotografia, no filme Bete Balanço (1984). Foi diretor de fotografia de Carlota Joaquina, longa de Carla Camurati, em 1995, e trabalhou com Eduardo Coutinho em Santa Marta — Duas Semanas no Morro (1987).

A estreia como diretor foi com Dois Filhos de Francisco, lançado em 2005. O sucesso foi tanto que o longa foi escolhido para representar o Brasil na disputa do Oscar, apesar de não ter chegado às etapas finais da seleção.

Na televisão, estreou com a série Um Contra Todos (2016), da Fox, e esteve à frente de um dos episódios de Dom (2021), do Amazon Prime.

O longa em que estava trabalhando, Dona Vitória, marcaria o retorno de Fernanda Montenegro ao cinema, depois de muito tempo trabalhando apenas na TV. Com roteiro de Paula Fiuza, a história retrata a vida de uma aposentada alagoana que desmontou uma quadrilha carioca de traficantes por meio de filmagens feitas da janela de seu prédio, em Copacabana.