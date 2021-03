Morre senador Major Olímpio por complicações da covid-19

A- A+

Resumindo a Notícia Senador Major Olímpio (PSL-SP) morreu nesta quinta (18) por complicações da covid-19

Parlamentar estava internado na UTI desde o último dia 5 de março

Em 11 de março ele foi intubado pela segunda vez e seu estado de saúde piorou

Desde o início da pandemia, mais de um quarto dos senadores foi infectado pela doença

O senador Major Olímpio, defensor da inclusão de estados na reforma da previdência Divulgação/Senado

O senador Major Olímpio (PSL-SP) teve morte cerebral nesta quinta-feira (18) após complicações da covid-19. Ele estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital São Camilo, em São Paulo, desde o dia 5 de março. Olímpio foi intubado pela segunda vez no dia 11 de março, após ter passado três dias sem o aparelho naquela semana.

Um dia depois de ser internado, o senador chegou a participar de uma sessão legislativa por videoconferência enquanto estava na cama do hospital. Líder do PSL, ele se manifestou contra os dispositivos que preveem congelamento de salários no funcionalismo público. Antes de concluir o discurso, o sinal remoto do senador caiu e ele não conseguiu voltar. Além disso, ele estava com a respiração ofegante.

No mesmo período em que Olímpio foi diagnosticado com a doença, outros dois senadores também testaram positivo: Alessandro Vieira (Cidadania-SE), Lasier Martins (Podemos-RS). A semana passada ainda teve a morte de dois assessores do senador Sérgio Petecão (PSD-AC), por causa da covid-19.

Desde o início da pandemia, mais de um quarto dos senadores (ao todo são 81) já foi infectado pelo novo coronavírus. Em outubro de 2020, o senador Arolde de Oliveira (PSD-RJ) faleceu em decorrência do vírus. Já em fevereiro de 2021, o senador José Maranhão (MDB-PB) também morreu após complicações da doença.