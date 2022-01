Motociclistas participarão da produção da 'Bíblia Manuscrita'

A- A+

Neste sábado (15), às 10h da manhã, os membros do moto clube paulistano “Os Abençoados” se engajarão na produção da “Bíblia Manuscrita”, uma cópia do Livro Sagrado feita à mão por mais de 30 mil pessoas, cada uma transcrevendo um dos seus versículos.

A edição é uma iniciativa da Unigrejas – União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos, com o apoio e a supervisão da Sociedade Bíblica do Brasil.

A confecção da “Bíblia Manuscrita” teve início em 7 de dezembro de 2021, em uma solenidade realizada no Memorial das Doze Tribos de Israel, localizado no Jardim Bíblico do Templo de Salomão. O evento contou com a presença do Bispo Edir Macedo, líder espiritual da Igreja Universal do Reino de Deus, do Pastor José Wellington Bezerra, presidente da convenção das Assembleias de Deus no Brasil, dentre outras lideranças evangélicas.

Desde então, representantes de diversas denominações religiosas, autoridades e personalidades de todo o país têm sido convidados a participar da produção da obra. Os versículos são transcritos em páginas em branco que foram distribuídas pela Unigrejas. Até o momento, já se completou cerca de 15% da cópia manuscrita.

Agora será a vez dos membros do moto clube “Os Abençoados” se tornarem copistas do Texto Sagrado. Cerca de 60 participantes do grupo transcreverão versículos do Livro de Gênesis, com o objetivo de divulgar e exaltar as Palavras que foram dirigidas pelo próprio Criador.

Fundado em 2009, o moto clube “Os Abençoados” tem como objetivo promover a irmandade e a união entre os motociclistas evangélicos, com a prestação de serviços sociais e filantrópicos para pessoas e comunidades carentes. Pelo menos uma vez por semana, os membros se reúnem para desenvolver suas atividades.

Membros do moto clube “Os Abençoados” participam da produção da “Bíblia

Manuscrita”

Data: 15/01/2022

Horário: 10h

Local: Rua dos Gusmões, 759 – Santa Efigênia – São Paulo (SP)