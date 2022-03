Motorista alcoolizado bate em caminhão parado em Brasília; vídeo

Brasil | Do R7

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um motorista alcoolizado bateu em um caminhão parado na Asa Sul, em Brasília, na madrugada deste sábado (5). A gravação mostra o carro indo direto para o caminhão, aparentemente acima da velocidade da via, sem que o motorista faça qualquer menção de desviar.

Após a colisão, o motorista e outra pessoa que estava no carro descem para ver os danos. Com a chegada da Polícia Militar, o motorista fez o teste do bafômetro, que constatou a embriaguez. Ele foi preso, mas liberado após pagar fiança de R$ 5 mil.