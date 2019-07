Motorista de app nega viagem e diz que passageira deve 'emagrecer'

Do R7

Mensagens trocadas entre passageira e motorista Reprodução/Bahia Informa

Um motorista de aplicativo cancelou uma corrida após passar pela passageira e mandou mensagem falando que ela deveria ir a pé “para emagrecer”. O caso aconteceu em Salvador, Bahia, e foi noticiado pelo site “Bahia Informa”.

Também foi divulgado uma imagem do chat entre a passageira e o motorista. Na conversa, a cliente do aplicativo pergunta por que o motorista passou direto. “Vai andando querida para emagrecer”, foi a resposta do motorista.

A passageira conta que estava com o filho de 4 anos e iria para o hospital para ele ser atendido, já que tinha dor de dente.

O fato viralizou nas redes sociais, após a jornalista e influencer fazer um post sobre o caso. “Além de gordofobia, omissão de socorro pois a cliente levaria filho ao médico. Gostaria de saber @voude99 que medidas tomarão contra discriminação por tamanho", questionou a influencer.

Procurada, a empresa não se manifestou até a publicação desta reportagem.

Revoltada com a situação, a passageira prestou queixa na polícia e pretende entrar na Justiça contra o crime de injúria, segundo o advogado dela. Se condenado, o motorista pode pegar pena de até 3 anos e ainda pagar multa.