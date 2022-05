Motorista sob efeito de droga pula de caminhão e veículo atinge base da PRF em Goiás

A- A+

Caminhão colidiu com poste após ser abandonado pelo motorista Divulgação/PRF

Um motorista de 25 anos foi preso depois que o caminhão que dirigia colidiu com a base operacional da PRF (Polícia Rodoviária Federal) na BR-060, em Goiânia. Ele provocou uma série de acidentes na rodovia e também na BR-153, no caminho entre a capital goiana e Anápolis. O condutor saiu de São Paulo com destino a Brasília no último sábado (30).

Antes da batida, testemunhas denunciaram a policiais rodoviários que um caminhoneiro fazia manobras perigosas na pista, mudando de faixa constantemente. Com isso, os outros veículos eram obrigados a frear de repente ou sair da pista para evitar uma colisão.

Os policiais montaram uma barreira em frente à unidade da PRF em Goiânia, na altura do km 130. Os agentes mandaram que o motorista parasse o veículo, mas ele ignorou a ordem, jogou o caminhão na faixa de retorno e pulou do veículo pela porta do passageiro. O condutor caiu na estrada e por pouco não foi atropelado.

O caminhão continuou em movimento e invadiu o jardim da base da PRF. No trajeto, derrubou placas e só parou depois de bater em um poste de energia.

Transtornado, o motorista relatou aos policiais que tinha de entregar a carga de 20 toneladas de laranja in natura. Ele admitiu que havia ingerido quatro comprimidos de rebite (anfetamina) e relatou que estava sendo seguido por uma criatura estranha, segundo a PRF.

A droga sintética estimula o sistema nervoso central para dar a sensação de redução do cansaço. O motorista foi preso e vai responder por dano qualificado por dirigir sob efeito de substância psicoativa e por direção perigosa.