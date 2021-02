Mourão apresenta medidas sobre Amazônia a embaixador americano

A- A+

Vice-presidente Hamilton Mourão, que apresentou medidas para Amazônnia EFE/Andre Borges/Archivo 20-01-2021



Com a agenda climática como uma das prioridades do governo norte-americano, o vice-presidente Hamilton Mourão se reuniu nesta sexta-feira (5) com o embaixador dos Estados Unidos, Todd Chapman, para tratar sobre a questão ambiental e a preservação da Amazônia.

No encontro, Mourão apresentou medidas adotadas pelo governo no combate aos crimes ambientais. A avaliação do vice-presidente é de que foi aberto um canal de comunicação com os EUA.

Presidente do Conselho Nacional da Amazônia, Mourão avaliou o diálogo como "muito bom" e uma oportunidade para o governo brasileiro mostrar os seus esforços para a preservação ambiental alvo de pressões internacionais. "A gente quer mostrar o que nós estamos fazendo, abrindo esse diálogo via embaixada e deixar claro que as informações todas que forem necessárias nós temos condições de prestar, de mostrar", disse em conversa com jornalistas na saída da vice-presidência.

Na saída da reunião, Chapman reforçou a atenção do governo norte-americano com a pauta climática, articulada pelo representante especial da Casa Branca para questões do clima e do ambiente, John Kerry. "Falamos sobre muitos temas, mas, claro muitos temas relacionados ao meio ambiente. Realmente a administração do novo presidente Biden está enfatizando muito a importância da mudança climática", disse o embaixador.

Chapman afirmou que o governo Biden quer trabalhar junto ao Brasil e reforçou a importância de se reunir com autoridades brasileiras no momento de transição política, com a troca de comendo na Casa Branca.

"O que é evidente, é que vamos aumentar o nosso interesse de trabalhar com o Brasil na área de mudança climática. Temos um novo representante presidencial, o secretário John Kerry, e tem muita atenção (do governo americano) a esse tema. Queremos trabalhar em conjunto com o Brasil sobre isso", declarou.

Nesta semana, o governo Biden recebeu um documento assinado por ONGs internacionais e professores de universidades americanas que pedem a suspensão de acordos com o Brasil durante a presidência de Jair Bolsonaro. No documento, as organizações abordam a questão da preservação ambiental e sugerem que o governo americano se atente também para outros biomas brasileiros, além da Amazônia.

O Conselho da Amazônia terá a segunda reunião do ano na próxima semana, segundo informou Mourão informou. "O embaixador abriu o caminho para a gente montar uma apresentação em inglês de tudo que for definido (na reunião do Conselho) e eles auxiliarem na divulgação disso", comentou o vice-presidente.