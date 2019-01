Mourão assume a Presidência do Brasil até Bolsonaro voltar de Davos De segunda (21) até a madrugada de sexta (25), vice-presidente é responsável pelo comando do País. Bolsonaro participa de Fórum Econômico Mundial Mourão assume a Presidência do Brasil até Bolsonaro voltar de Davos

Mourão assume interinamente a Presidência Marcelo Camargo/Agência Brasil - 01.01.2019

Nesta segunda-feira (21), o vice-presidente a República, Antônio Hamilton Mourão (PRTB), assume a Presidência do Brasil até a madrugada de sexta-feira (25), quando o presidente Jair Bolsonaro (PSL) deve retornar do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça.

A assessoria de Mourão informou que ele continuará a despachar do gabinete da Vice-Presidência, que fica em um dos anexos do Palácio do Planalto, sem ocupar o gabinete de Bolsonaro, como tradicionalmente ocorre com presidentes interinos.

O vice-presidente afirmou que não há previsão de despacho de nenhuma medida administrativa, como decretos ou atos normativos. Na sexta-feira (18), ele se reuniu com Bolsonaro para se inteirar sobre os trâmites do trabalho do presidente.

Na terça-feira (21), Mourão viaja ao Rio de Janeiro para participar da cerimônia de passagem de comando do Segundo Regimento da Cavalaria de Guarda. No mesmo dia, ele retorna a Brasília.

Cirurgia

Na segunda-feira (28), após voltar de Davos, o presidente deve passar pela cirurgia de retirada da bolsa de colostomia, que utiliza desde que sofreu uma facada durante a campanha eleitoral.