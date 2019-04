Mourão diz que apoia Trump na construção de muro entre México e EUA Vice-presidente afirmou endossar a posição de Bolsonaro, que em março declarou ver 'com bons olhos' o projeto que foi a principal proposta de campanha do republicano — mas que enfrenta resistência no Congresso Mourão diz que apoia Trump na construção de muro entre México e EUA

Vice-presidente afirmou endossar a posição de Bolsonaro, que em março declarou ver 'com bons olhos' o projeto que foi a principal proposta de campanha do republicano MAURO PIMENTEL/AFP/Getty

O vice-presidente Hamilton Mourão disse neste sábado, em Boston, que apoia a construção de um muro separando os Estados Unidos e o México.

O projeto é a principal proposta de campanha do presidente americano, Donald Trump, e, mais de dois anos depois das eleições, caminha a passos lentos e enfrenta resistência.

Na última quinta-feira, a câmara dos Deputados americana, que tem maioria democrata, de oposição a Trump, abriu um processo judicial em um tribunal federal de Washington contra membros da administração do governo.

O presidente americano declarou estado de emergência no país para poder utilizar recursos militares para viabilizar a construção do muro, cujo financiamento não era apoiado pela maioria dos parlamentares. No processo judicial, a oposição alega que a declaração de emergência desrespeita a vontade dos parlamentares.

Em visita a Washington, em março, o presidente Jair Bolsonaro deu entrevista à emissora Fox News e declarou que "vê com bons olhos" a construção do muro na fronteira que divide norte-americanos e mexicanos.

Questionado durante entrevista coletiva pela BBC News Brasil se concordava com o apoio à controversa construção, o vice-presidente reagiu com surpresa: "Ele falou isso mesmo?"

Após a confirmação de auxiliares, Mourão completou: "Bom, se o presidente apoia, eu também apoio."

Construção do muro divide opinião pública nos EUA e enfrenta resistência no Congresso Reuters

'Que o diga meu dedinho'

Na mesma entrevista à Fox News, em março, Bolsonaro chamou atenção internacional ao declarar que "a maioria dos imigrantes não tem boas intenções".

Diante da má repercussão da frase, o presidente disse a jornalistas no dia seguinte, horas depois de se reunir com Trump, que havia se enganado.

"Uma boa parte tem boas intenções, a menor parte, não. Houve um equívoco da minha parte, peço desculpas. Agora, tem muita gente que está de forma ilegal aqui e isso é uma questão de política interna deles, não é nossa."

Um mês antes, durante uma festa no resort de Donald Trump na Flórida, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, também apoiou a medida. "Como trabalhei na fronteira entre o Brasil e a Bolívia, nós sabemos como as coisas funcionam. Então, construam o muro. Nós, brasileiros, estamos apoiando vocês", disse.

O parlamentar também afirmou que "brasileiro ilegalmente fora do país é problema do Brasil, é vergonha nossa".

As declarações do presidente na época criaram desconforto nas relações bilaterais entre Brasil e México, segundo diplomatas ouvidos pela BBC News Brasil.

"Em um momento em que precisamos melhorar nossa economia e nossas relações comerciais, uma declaração como esta nos afasta de uma das maiores economias da América Latina", afirmou um membro do governo em condição de anonimato.

Questionado pela imprensa mexicana sobre as frases de Bolsonaro, o presidente Andrés Manuel López Obrador fez troça.

"Que o diga meu dedinho", afirmou, enquanto fazia sinal negativo com as mãos.

