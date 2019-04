Mourão diz que Bolsonaro fará reunião sobre Venezuela 

com EFE

O presidente Jair Bolsonaro fará uma reunião sobre a situação na Venezuela, onde o líder da oposição, Juan Guaidó, disse ter obtido apoio de militares para depor o presidente Nicolás Maduro, enquanto confrontos aconteciam perto de uma base aérea onde Guaidó estava.

De acordo com o vice-presidente, Hamilton Mourão, participarão da reunião com Bolsonaro o Gabinete de Segurança Institucional, o Ministério da Defesa, o Ministério das Relações Exteriores, além do vice-presidente.

Colômbia

O ministro de Relações Exteriores da Colômbia, Carlos Holmes Trujillo, também pediu nesta terça uma reunião urgente do Grupo de Lima para tratar da nova situação na Venezuela.

"Faço um chamado a todos os países-membros do Grupo de Lima para que hoje continuemos com nossa tarefa de apoio ao retorno da democracia e da liberdade à Venezuela e para definirmos de comum acordo uma reunião de emergência", manifestou Trujillo no Twitter.

Guaidó, reconhecido presidente interino por diversos países, anunciou na madrugada desta terça-feira que "a família militar deu o passo" para se unir a ele e conseguir "a cessação definitiva da usurpação" que Nicolás Maduro faz do governo.

