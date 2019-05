Mourão diz que polêmica com Olavo de Carvalho é página virada Nesta semana, Carvalho utilizou as redes sociais para atacar o ex-comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas, que é assessor especial do Governo

Posicionamento sinaliza estratégia para evitar o confronto com Carvalho Reuters / Adriano Machado - 07.05.2019

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PSL), declarou nesta quinta-feira (9), que é página virada as polêmicas criadas entre o escritor Olavo de Carvalho e a ala militar do Governo. O posicionamento sinaliza para uma nova estratégia dos militares de evitar o confronto com Carvalho.

Nesta semana, o escritor utilizou as redes sociais e atacou duramente o ex-comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas, atual assessor especial do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), recorrendo inclusive a palavras de baixo calão. Villas Bôas, em entrevista, rebateu o escritor dizendo que ele presta desserviço ao país.

Em visita a Belo Horizonte nesta manhã, Mourão fez palestra para empresários sobre a reforma da previdência. Depois, o vice-presidente fez um breve pronunciamento para a imprensa. Ao ser questionado, ele evitou entrar em rota de colisão com Olavo.

— Olha, essa questão do Olavo, o presidente (Jair Bolsonaro) já colocou muito claro que é página virada. Temos todas as questões que já falei aqui para vocês. São muito mais importantes do que essa discussão paroquial.

Ao lado do governador Romeu Zema (Novo) e do presidente da Fiemg (Federação das Indústrias de Minas Gerais), Flávio Roscoe, Mourão defendeu a reforma da previdência.

— A questão da nova previdência é uma grande responsabilidade de nós mais velhos para que a juventude do Brasil definitivamente tenha futuro. Caso contrário, nós estaremos fugindo da nossa responsabilidade e estaremos deixando vocês aí, vejo aqui a maioria de jovens, tendo que trabalhar até o último dia que estiverem nessa terra. Não é isso que desejamos. Também tenho filhos, netos e quero o melhor para eles.