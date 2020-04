Mourão diz que reformas devem voltar à pauta após eleições Reformas administrativa e tributária são consideradas prioridade do governo. A expectativa é que as mudanças possam ser aprovadas em 2021 Mourão diz que reformas devem voltar à pauta após eleições municipais

O vice-presidente, general Hamilton Mourão Bruno Batista/ VPR - 12.09.2019

O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, afirmou nesta quarta-feira (29) que as reformas tributária e administrativa devem ir à pauta do Congresso no segundo semestre, após as eleições municipais. E a expectativa é que elas sejam aprovadas em 2021.

A afirmação foi dada em live promovida pelo Itaú Unibanco, na qual o general falou sobre as perspectivas da economia do país no atual cenário de enfrentamento à pandemia de covid-19.

"Nesse segundo semestre, após passar pela eleição municipal, teremos condição de colocar no Congresso esses temas, para que a gente consiga aprovar em 2021. A gente sabe que com um congresso multifacetado como o nosso não é simples conseguir passar determinadas reformas que são extremamente abrangentes, mas nós temos que fazer todo o esforço possível para que elas avancem", disse.

As reformas era prioridades para 2020 no processo de ajuste das contas públicas, após o governo aprovar a reforma da Previdência em 2019. A pandemia de covid-19, no entanto, que se tornou o foco das atenções do mundo político e da sociedade com um todo, impediu que o assunto avance. Também ficaram de lado outros projetos apresentados pelo governo, como a PEC Emergencial.

Na entrevista aos executivos do Itaú Unibanco, Mourão elogiou as medidas que estão sendo adotadas pelo governo no sentido de auxiliar a população na crise econômica gerada pela pandemia. E afirmou que, em razão do aumento das despesas, um equilíbrio econômico é esperado apenas para 2023 ou 2024.