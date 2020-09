Clébio Cavagnolle, da Record TV, e Plínio Aguiar, do R7

Mourão e ministros do STF fazem audiência sobre meio ambiente

Na imagem, Hamilton Mourão (PRTB) Adriano Machado/Reuters - 15.07.2020

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB), e ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) fazem neste mês de setembro audiência pública sobre as mudanças climáticas e meio ambiente.

A audiência foi convocada pelo ministro Luís Roberto Barroso. Em despacho dado nesta última segunda-feira (31), o magistrado informou que o evento será realizado na sala da Primeira Turma do STF, composta também por Rosa Weber, Marco Aurélio, Luiz Fux e Alexandre de Moraes.

Barroso inclui, também, as participações dos presidentes do Senado e Câmara, Davi Alcolumbre (DEM-AP) e Rodrigo Maia (DEM-RJ), respectivamente, e seis ministros: general Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia), André Mendonça (Justiça), Ricardo Sales (Meio Ambiente), Tereza Cristina (Agricultura) e Bento Ribeiro (Minas e Energia).

Os debates estão previstos para os dias 21 e 22 de setembro no âmbito de uma ação protocolada por PT, PSOL, PSB e Rede, que questionam a atuação do governo em relação ao Fundo Nacional sobre Mudanças do Clima.