Mourão nega 'abrir a porta dos quartéis' para Lula e o PT

A- A+

Mourão usou o Twitter para negar qualquer apoio a Lula MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

O vice-presidente Hamilton Mourão negou, neste domingo (13) estar "abrindo as portas dos quartéis" para o pré-candidato à Presidência da República Lula, e ao Partido dos Trabalhadores. O posicionamento foi feito pelo Twitter após Mourão dar declarações de que as Forças Armadas respeitarão eventual vitória do ex-presidente petista nas eleições deste ano.

“Quem pensa que estou abrindo a porta dos quartéis para Lula e PT, desconhece a minha história e o papel das Forças Armadas, em especial do Exército Brasileiro. Continuo firme, afirmando que o governo do PT foi catastrófico para o Brasil e que o retorno ao poder trará retrocessos”, escreveu Mourão.

Quem pensa que estou abrindo a porta dos quartéis para Lula e PT, desconhece a minha história e o papel das Forças Armadas, em especial do Exército Brasileiro. Continuo firme, afirmando que o governo do PT foi catástrofico para o Brasil e que o retorno ao poder trará retrocessos. — General Hamilton Mourão (@GeneralMourao) March 13, 2022

No dia 9 de março, o vice-presidente brasileiro chegou a se pronunciar sobre o fato de as Forças Armadas não realizarem qualquer interferência no processo eleitoral e de que nunca tiveram problemas com os presidentes da esquerda.

As declarações de Mourão foram vistas por outros integrantes das Forças Armadas que atuam no governo Bolsonaro como um possível apoio ao atual vice-presidente a Lula.