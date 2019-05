Mourão parabeniza condecorados e evita falar sobre Olavo de Carvalho Além do vice-presidente e do escritor, Bolsonaro concedeu honrarias aos ministros Paulo Guedes e Sérgio Moro, além dos filhos Flavio e Eduardo Mourão e Olavo de Carvalho

Mourão evita falar de Olavo de Carvalho RENATO COSTA /FRAMEPHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO

Um dos homenageados, o vice-presidente Hamilton Mourão evitou comentar o fato de que o escritor Olavo de Carvalho também foi agraciado pelo presidente Jair Bolsonaro com o grau máximo da Ordem Nacional de Rio Branco, de Grã-Cruz. "Não vou exprimir opiniões pessoais", respondeu Mourão ao ser questionado sobre Olavo, seu desafeto. Apesar disso, ele parabenizou todos os que receberam a honraria, indicada pelo Itamaraty para autoridades de alta hierarquia.

Sobre o fato de dois filhos do presidente também terem sido homenageados no grau de Grande Oficial, o segundo mais importante da ordem, Mourão disse que foi uma decisão "pro forma" e que não foi tomada exclusivamente por Bolsonaro. "É uma coisa pro forma. O presidente apesar de ser o chanceler da Ordem ele chancela aquilo que o Itamaraty manda", minimizou Mourão.

Segundo o Itamaraty, a Ordem Nacional de Rio Branco é uma comenda que o presidente do Brasil atribui a personalidades "pelos seus serviços ou méritos excepcionais, se tenham tornado merecedoras dessa distinção".

Regulamento

Além de Olavo e Mourão, outras 33 pessoas receberam de Bolsonaro na terça-feira (30) o mais alto grau da ordem. Entre as autoridades homenageadas neste nível estão 12 ministros, nove governadores e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). Entre os ministros agraciados estão Paulo Guedes (Economia) e Sergio Moro (Justiça). Já entre os governadores constam nomes como João Doria (SP), Ibaneis Rocha (DF) e Romeu Zema (MG).

Radicado nos Estados Unidos, Olavo de Carvalho é considerado um guru da ala ideológica do governo Jair Bolsonaro. Ele também é conhecido por fazer duras críticas à ala militar do governo, em especial ao vice, o general de reserva Hamilton Mourão, a quem já se referiu como "idiota".

Embora Olavo tenha recebido a homenagem, regulamento do Itamaraty indica que o grau de Grã-Cruz deve ser concedido ao "Presidente da República, Vice-Presidente da República, Presidente da Câmara dos Deputados, Presidente do Senado Federal Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministros de Estado, Governadores dos Estados da União e do Distrito Federal, Almirantes, Marechais, Marechais-do-Ar, Almirantes-de-Esquadra, Generais-de-Exército, Tenentes-Brigadeiros, Embaixadores estrangeiros e outras personalidades de hierarquia equivalente".

Para a homenagem de Grande-Oficial são indicados pelo Itamaraty "Senadores e Deputados Federais, Ministros do Supremo Tribunal Federal e demais membros dos Tribunais Superiores, Enviados Extraordinários e Ministros Plenipotenciários estrangeiros, Presidentes das Assembleias Legislativas, Vice-Almirantes, Generais de Divisão, Majores-Brigadeiros e outras personalidades de hierarquia equivalente".

