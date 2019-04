Mourão passa por procedimento ortopédico em Brasília

Mourão passou por procedimento ortopédico, em Brasília, e está de repouso Valter Campanato/Agência Brasil

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, passou por um procedimento ortopédico na noite de ontem (13) no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília. Ele foi liberado em seguida e, neste domingo, (14), está de repouso em casa.



Em publicação no Twitter, Mourão disse que está “afastado do front” neste fim de semana e explicou que precisou passar por uma punção para aliviar a dor causada por uma tendinite no cotovelo direito.

Leia também: 'Milícias têm de ser enfrentadas', diz Mourão sobre desabamento no Rio

“Estou em repouso, medicado, em companhia da família, com o apoio dos amigos e as orações de todos”, escreveu o vice-presidente.



A punção é realizada para drenar o líquido inflamatório ou injetar medicamentos na região lesionada.