Mourão por vezes atrapalha, mas tem que aturar, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro e o vice, Hamilton Mourão, em evento em Brasília Evaristo Sá/AFP - 24.02.2021

O presidente Jair Bolsonaro admitiu nesta segunda-feira que o vice-presidente Hamilton Mourão por vezes "atrapalha um pouco", mas tem de aturar, indicando mais uma vez que poderá escolher para disputar a reeleição no próximo ano um novo companheiro de chapa com outro perfil.

"O Mourão faz o teu trabalho. Ele tem uma independência muito grande, por vezes atrapalha um pouco a gente, mas o vice é igual cunhado: você casa e tem que aturar o cunhado do teu lado. Você não pode mandar o cunhado ir embora. Então, estamos com o Mourão sem grandes problemas, mas o cargo dele é muito importante para agregar. Dele, não, o cargo de vice é muito importante para agregar simpatias", disse Bolsonaro.

Em entrevista a uma rádio da Paraíba, o presidente afirmou que a escolha do seu vice nas eleições de 2018 foi feita "muito em cima da hora" e que, se for candidato, poderá optar por outro perfil na disputa do próximo ano com o objetivo de agregar mais.

“A escolha do meu vice na última foi muito em cima da hora, assim como a composição das bancadas, principalmente para deputado federal. Muitos parlamentares, depois de ganharem com o nosso nome, transformaram-se em verdadeiros inimigos. O vice é uma pessoa importantíssima para agregar simpatia. Alguns falam que um bom vice poderia ser de Minas Gerais, de um Estado do Nordeste, de uma mulher ou de um perfil mais agregador pelo Brasil", disse.

Mourão tem feito constantes críticas e reparos à gestão de Bolsonaro nas mais diversas questões. Contudo, ele também já se queixou publicamente de não ser chamado a participar de importantes decisões de governo.

