Mourão recebe alta após se recuperar da covid-19

O vice-presidente Hamilton Mourão, que deverá retomar atividades na segunda Andre Borges/EFE - 15.07.2020

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, recebeu alta nesta sexta-feira (8), após ficar 12 dias em isolamento por causa do coronavírus. Mourão deverá retomar as atividades na segunda-feira (11), de acordo com sua assessoria de imprensa.

Ele estava isolado na residência oficial do Jaburu, em Brasília, desde 27 de dezembro, quando foi diagnosticado com covid-19. Por recomendação médica, Mourão passou por exames e apresentou resultados normais. Durante a sua recuperação, Mourão seguiu programa de exercícios respiratórios, orientados por uma fisioterapeuta.

Em maio, Mourão também ficou em quarentena após ter tido contato com um funcionário infectado pela covid. Na época, o teste deu negativo para a doença e, então, o vice retomou os trabalhos presenciais no Palácio do Planalto. O diagnóstico no dia 27 ocorreu após sintomas de dor e febre de 38 graus. Em boletins anteriores, a Vice-Presidência informou que o tratamento de Mourão incluiu os medicamentos hidroxicloroquina, Annita, azitromicina e remédios para dor e febre.