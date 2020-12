Mourão tem dores leves e se recupera bem da covid-19, diz nota Vice-presidente foi diagnosticado com o novo coronavírus no domingo (27). Ele está em isolamento no Palácio do Jaburu

O vice-presidente Hamilton Mourão Andre Borges/EFE - 15.07.2020

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, se recupera bem nesta terça-feira (29) de acordo com nota da assessoria de comunicação da vice-presidência. Ele foi diagnosticado com covid-19 neste domingo (27). Segundo a nota, Mourão não tem febre, mas apresenta leves dores no corpo.

Ainda de acordo com a nota, Mourão iniciou o tratamento por recomendação médica com os medicamentos faz uso de hidroxicloroquina, nitazoxanida (Annita), azitromicina e remédios para dor e febre. Ele segue em isolamento no Palácio do Jaburu.

Veja a íntegra da nota:

Estado de saúde do Vice-Presidente da República

Conforme bolem médico expedido nesta manhã (29), o Vice-Presidente da República, Hamilton Mourão, diagnoscado com Covid-19 no úlmo domingo (27), segue com bom estado de saúde.

O Vice-Presidente da República está sem febre, com leves dores no corpo e recuperando

bem. Connua fazendo uso da medicação prescrita pela equipe médica (Hidroxicloroquina, Annita, Azitromicina e remédios para dor e febre), permanecendo em isolamento na residência oficial do Jaburu.

Brasília, 29 de dezembro de 2020.