Mourão tem reunião com Rodrigo Maia na tarde desta quarta-feira

Mourão recebe Rodrigo Maia no Palácio do Planalto Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil - 07.01.2019

O vice-presidente Hamilton Mourão recebe na tarde desta quarta-feira (9) o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

O encontro está marcado para as 14h30 no Palácio do Planalto.

Maia começou o ano em campanha para permanecer no comando da Câmara. Ele já deu sinais favoráveis à agenda do ministro da Economia, Paulo Guedes, e a avaliação geral é de que, caso seja reeleito, deve ser um aliado para a aprovação das reformas pretendidas pelo governo.

O trabalho de bastidores de Maia lhe rendeu até agora o apoio de pelo menos sete legendas, incluindo o seu partido, o DEM, e o do presidente Jair Bolsonaro, o PSL, que elegeu a segunda maior bancada da Casa, com 52 deputados. Também já declararam apoio a Maia as siglas PRB, PSD, PPS PR e PSDB. Maia também tem buscado convencer parlamentares eleitos nos Estados e fez visitas recentes a São Paulo, Goiás e Piauí.

