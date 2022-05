Mourão vê disruptura e fala em parcialidade de Alexandre de Moraes, do STF Vice defendeu direito de Bolsonaro de mover ação contra ministro, mas afirmou que demanda, que está na PGR, não deve prosperar Mourão vê disruptura e fala em parcialidade de Alexandre de Moraes, do STF

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão Marcelo Camargo/Agência Brasil - 24.11.2021

O vice-presidente Hamilton Mourão avaliou, nesta sexta-feira (20), que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, é "parcial". Ele acredita que o processo movido contra o magistrado pelo presidente Jair Bolsonaro não deve prosperar e vê disruptura.

"Acho que o presidente está usando as armas que a Justiça lhe dá. Uma vez que você considera que um magistrado está agindo parcialmente, em relação à sua pessoa, você tem essas armas para utilizar, para considerar que ele está sendo parcial", afirmou Mourão.

"Eu considero [que Moraes é parcial]. Eu acho que está havendo uma certa disruptura. Então eu concordo que o presidente está utilizando os instrumentos à sua disposição", disse.

Na última quarta-feira (18), o ministro Dias Toffoli, do STF, negou prosseguimento da ação movida por Bolsonaro contra Moraes. "Os fatos descritos na 'notícia-crime' não trazem indícios, ainda que mínimos, de materialidade delitiva, não havendo nenhuma possibilidade de enquadrar as condutas imputadas em qualquer das figuras típicas apontadas", declarou o magistrado em sua decisão.

Bolsonaro havia ajuizado ação contra Moraes por entender que era injustificada a investigação no inquérito das fake news. Para o presidente, há "um evidente excesso" e não existiu "a ocorrência de nenhum crime nos fatos investigados". Uma das queixas é que o ministro não permitiu o acesso da defesa aos autos.

Após ter pedido negado, o chefe do Executivo acionou a Procuradoria-Geral da República, que ainda não se manifestou. Mourão destaca que é "difícil que [a ação] prospere". "Depende agora do procurador Aras, né? O que ele vai julgar a esse respeito. O tribunal já mandou de volta. Acho difícil que prospere."

Bolsonaro e Musk

Como o R7 mostrou, o presidente Jair Bolsonaro vai se encontrar, nesta sexta-feira (20), com o bilionário Elon Musk, no hotel Fasano Boa Vista, em Porto Feliz, no interior de São Paulo. Segundo o blog do Nolasco, a reunião deve ter como pautas a proteção da região amazônica e conectividade.

O vice-presidente não foi convidado para participar do encontro, que reunirá líderes de empresas e demais autoridades. "Li esse assunto hoje de manhã na imprensa. Desconheço. Caso ele [Bolsonaro] julgasse necessária a minha presença, teria me chamado", disse Mourão, que é presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal.