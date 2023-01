Móveis do Palácio do Planalto e da Granja do Torto são restaurados no DF; veja antes e depois

ANTES: Sofá 2 lugares com estrutura em madeira maciça e apoio fixo para assentos e encostos revestidos com espuma e courvin na cor bege rosado. Almofadas móveis de assento e encosto em espuma revestidas com courvin na cor bege rosado. Design do alemão Karl Heinz Bergmiller, sem informações a respeito das datas de criação e produção da peça. CARACTERÍSTICAS DE DETERIORAÇÃO: Estrutura em madeira maciça instável e em processo de desprendimento. Apresenta arranhões, acabamento craquelando e com sujidades. Courvin de almofadas móveis com descascamento severo de superfícies. André Zimmerer

ANTES: Sofá Coala 3 lugares com estrutura completamente estofada com tecido tipo chenile na cor cinza. Almofadas móveis de assento e encosto estofados e revestidas com tecido tipo chenile na cor cinza. Pés em madeira maciça. Design do brasileiro Sérgio Rodrigues, datado da década de 60. CARACTERÍSTICAS DE DETERIORAÇÃO: Estrutura e almofadas móveis estofadas gastas, com presença de manchas e sujidade. André Zimmerer

ANTES: Sofá 3 lugares com estrutura completamente estofada com tecido estampado na cor laranja. Almofadas móveis de assento e encosto estofados e revestidas com tecido estampado na cor laranja. Pés em madeira maciça. Design do brasileiro Sérgio Rodrigues, sem informações a respeito das datas de criação e produção da peça. CARACTERÍSTICAS DE DETERIORAÇÃO: Estrutura e almofadas móveis estofadas gastas, com presença de machas, rasgos e sujidade. André Zimmerer

ANTES: Cadeira Del Rey com braços e estrutura em madeira maciça. Assento e encosto estofados e revestidos com tecido bege/amarelado. Design do polonês Jorge Zalszupin datado da década de 60, originalmente desenhada para uso em escritórios e com partes estofadas produzidas em couro sintético. CARACTERÍSTICAS DE DETERIORAÇÃO: Estrutura em madeira com acabamento envelhecido, craquelando e com sujidades. Estofado com presença de rasgos e com sujidades. André Zimmerer

ANTES: Cadeira com estrutura em aço e madeira maciça, assento e encosto em espuma e courvin na cor caramelo e apoio para braços em madeira maciça. Sem dados a respeito de autoria e datas de criação e produção. CARACTERÍSTICAS DE DETERIORAÇÃO: Estrutura em aço com sujidade e arranhões. Estrutura

e braços em madeira em processo de desprendimento, com presença de mossas e arranhões. Courvin de assento e encosto com sujidade e arranhões.

André Zimmerer

ANTES: Cadeira com encosto e estrutura em madeira maciça ebanizada. Assento estofado e revestido com tecido na cor bege/amarelado. Sem dados a respeito de autoria e datas de criação e produção. CARACTERÍSTICAS DE DETERIORAÇÃO: Estrutura de madeira ebanizada em processo de desprendimento e estabilidade comprometida. Acabamento com presença de arranhões e mossas. Tecido de assento com sujidade.

André Zimmerer

ANTES: Poltrona com braços e estrutura em madeira maciça. Assento e encosto estofados e revestidos com courvin na cor verde. Sem dados a respeito de autoria e datas de criação e produção. CARACTERÍSTICAS DE DETERIORAÇÃO: Estrutura de madeira em processo de desprendimento e estabilidade comprometida, acabamento de partes madeiradas com aspectos avançados de envelhecimento, arranhões e mossas. Peça de trava do assento quebrada. Espuma e courvin de assento comprometidos e rasgados. Acréscimo de tapa-furos plásticos não originais na união de estrutura e encosto estofado. André Zimmerer

ANTES: Sofá Bastiano 2 lugares com estrutura formada por painel de madeira reconstituída MDP, painel de madeira compensada e madeira maciça. Almofadas móveis de assento e encosto estofados e revestidos com courvin marrom. Design dos italianos Afra e Tobias Scarpa datado da década de 60. CARACTERÍSTICAS DE DETERIORAÇÃO: estrutura amadeiradas com arranhões, mossas, manchas, inchaço em partes inferiores compostas por madeira reconstituída do tipo MDP e comprometimento de

laminação com madeira natural da área. Almofadas de assentos e encostos com espumas e courvin em processo avançado de deterioração, com diversos rasgos e sujidades.

André Zimmerer