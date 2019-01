MP faz novas denúncias contra João de Deus por crimes sexuais

MP fez novas denúncias contra João de Deus Walterson Rosa/Folhapress - 16.12.2018

João de Deus foi denunciado pelo MP-GO (Ministério Público de Goiás), nesta terça-feira (15), por crimes de estupro de vulnerável e abuso sexual mediante fraude durante os atendimentos espirituais na Casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, interior de Goiás.

O Ministério Público ainda fez um novo pedido de prisão contra o médium. Os crimes pelos quais ele foi denunciado envolvem duas mulheres de Goiás e três de São Paulo.

João de Deus está preso no Complexo Penitenciário de Aparecida de Goiânia desde 16 de dezembro.

Ao R7, o advogado criminalista Alberto Toron, que defende o médium, falou sobre a nova denúncia do Ministério Público.

"Chega a ser medonho o que os membros do MP estão fazendo no caso João de D'us. Não nos dão vista de nada, marcam interrogatório um dia antes no próprio MP, a defesa é obrigada a ler tudo em 20 minutos antes do interrogatório", afirmou. "Ele é ouvido e a denúncia (que já estava pronta) é protocolizada na manhã seguinte. É a antítese do que deve ser um processo no Estado democrático de Direito", concluiu.

João de Deus negas as acusações desde que as denúncias começaram a surgir.

Entenda o caso

João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, é acusado por diversas mulheres de abuso sexual durante os atendimentos espirituais na Casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, interior de Goiás.

O Ministério Público denunciou o médium em 28 de dezembro por quatro crimes: dois por violação sexual mediante fraude e dois por estupro de vulnerável.

Durante as buscas nas casas de João de Deus, foram encontradas armas, esmeraldas e malas de dinheiros. A Justiça de Goiás concedeu habeas corpus pelo porte ilegal de arma. O médium, no entanto, continua preso por ser investigado pelos crimes de estupro, estupro de vulnerável e violação sexual mediante fraude. Para esses crimes, o habeas corpus foi negado.

O MP recebeu mais de 600 e-mails com denúncias contra o médium. As mulheres que denunciaram João de Deus têm idade entre 9 e 67 anos.

Até o momento, a Polícia Civil colheu depoimentos de 16 mulheres. O Ministério Público, porém, já ouviu mais de 100. Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 50 milhões das contas do médium.

Na última quarta-feira (2), João de Deus passou mal e foi levado às pressas para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). Na quinta-feira (3), teve alta e voltou para o Núcleo de Custódia, no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia (GO), onde está preso.

O advogado criminalista Alberto Toron, que representa João de Deus, nega as acusações de abuso sexual contra o médium.

Nesta segunda-feira (7), as denúncias contra o médium voltaram a ser analisadas pelo TJ-GO (Tribunal de Justiça de Goiás).