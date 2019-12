MP investiga Salles por suposta coação de perito

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles Wellington Lima/ JC Imagem/ Estadão Conteúdo - 22.10.2019

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, é alvo de um inquérito que tramita no Ministério Público de São Paulo por suspeita de pressionar policiais e delegados, entre eles um perito.

A atuação de Salles investigada pela Promotoria teria, segundo documentos do inquérito, o objetivo de beneficiar empresas do Grupo Bueno Neto. A construtora enfrentou investigação e dezenas de processos judiciais após ser embargado por problemas ambientais projeto de condomínio com várias torres na Marginal Pinheiros. O empreendimento já tinha diversas unidades vendidas.

O inquérito investiga o suposto uso de cargos políticos no governo de São Paulo para tentar direcionar as investigações na Polícia de São Paulo. Salles foi secretário particular do ex-governador Geraldo Alckmin entre 2013 e 2014 e depois atuou também como secretário do Meio Ambiente, entre 2016 e 2017.

Salles classifica a acusação de "mentirosa". “Trata-se de uma acusação mentirosa, sem qualquer fundamento, iniciada por Eduardo Bottura, conhecido como um dos maiores litigantes profissionais do Brasil".

A equipe de reportagem não conseguiu localizar Bottura para comentar o caso.

Leia mais: Justiça determina quebra de sigilos fiscal e bancário de Ricardo Salles

Também são investigados no inquérito dois delegados que passaram pela Corregedoria da Polícia Civil e um perito do Instituto de Criminalística.