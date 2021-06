A- A+

MP isenta Coaf por enviar dados de advogado de Flávio Bolsonaro Joédson Alves/EFE - 24.02.2021

O Ministério Público Federal pediu o arquivamento do inquérito que apurava a quebra de sigilo fiscal e bancário e o vazamento de informações pelo Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) sobre Frederick Wassef, advogado do senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) e dono do sítio em Atibaia onde Fabrício Queiroz foi encontrado pela polícia.

O motivo do pedido de arquivamento foi a conclusão que o conselho não agiu ilegalmente ao produzir e encaminhar aos órgãos de investigação um o Relatório de Inteligência Financeira (RIF nº 50931) sobre transações suspeitas de Wassef.

A produção do relatório pelo Coaf estava sendo investigada a pedido dos desembargadores do TRF 1 (segunda instância federal) que viram suspeita de ilegalidade na sua produção, e mandaram a Polícia Federal investigar quem foi o responsável por elaborá-lo. De acordo como o Ministério Público, a produção do relatório foi regular:

“Não houve quebra indevida de sigilo bancário ou fiscal, tão pouco vazamento indevido de informações praticados por agentes do Coaf, uma vez que o RIF nº 50931 foi produzido de acordo com as normas de regência e com esteio em comunicações prestadas por variadas instituições financeiras, evidenciando que o documento foi elaborado e disseminado mediante critérios técnicos, de maneira impessoal e a partir de cálculos da matriz de riscos do Coaf”, explica o MPF.

Ao pedir as investigações, os desembargadores entenderam que o Coaf precisava ter recebido algum tipo de provocação, como um alerta de banco, por exemplo, para analisar as contas de Wassef. O relatório mostrou, entre outros pontos, pagamento de R$ 10 milhões da JBS a Wassef.

A decisão do TRF 1 de pedir investigação sobre a atuação do Coaf neste caso foi tomada a partir de um habeas corpus impetrado por Wassef. Além do pedido de investigação, o TRF 1 anulou a validade do relatório, decisão que o MP tenta reverter com recurso.

Após a publicação desta reportagem, Frederick Wassef divulgou uma nota:

Nota de Frederick Wassef

Os criminosos do Coaf enganaram a procuradora do Ministério Público Federal, Márcia Brandão Zollinger, com informações falsas. Não existem 34 comunicações suspeitas contra mim. Também não tenho conta bancaria nos referidos bancos, mencionados no RIF ilegal e encomendado. A investigação da Polícia Federal está em curso e ainda no início. Márcia Zollinger está confrontando e descumprindo decisão judicial que determina a investigação sobre o Coaf. Uma força tarefa procura impedir, a todo custo, que seja aberta a caixa preta do Coaf. Tentaram até habeas corpus no STJ para trancar a investigação da PF e não tiveram sucesso. Desafio o presidente do Coaf e a procuradora da República com meus extratos bancários em mãos.

O fundamento e justificação usado pela dra Márcia Zollinger para trancar a investigação da PF contra o Coaf é a mesma argumentação que foi usada no TRF-01 e que foi rejeitada por unanimidade por todos os desembargadores federais, eis que falsa as informações. E também foi usada no STJ, no HC impetrado pelo Coaf, e o ministro relator da corte recusou o pedido. A procuradora está passando por cima do TRF-01 e também do STJ, descumprindo decisão daquela corte superior. Não existe fato novo ou elementos que justifiquem a procuradora querer impedir a investigação. Sua atitude está na contramão do MPF. Confio na instituição e peço ajuda ao MPF para apurar a autoria dos crimes graves que sofri.