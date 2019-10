Do R7

MP que autoriza 13º salário do Bolsa Família vale para 2019 Segundo o governo, nos próximos anos recurso já estará previsto no Orçamento e não serão necessárias medidas provisórias

Cartão do Bolsa Família; benefício passa a ter 13º em 2019 Agência Brasil

A medida provisória que autorizou o pagamento do 13º salário a beneficiários do programa Bolsa Família, publicada nesta quarta-feira (16) no Diário Oficial da União, especifica que o recurso será repassado em 2019.

“A parcela de benefício financeiro de que trata o art. 2º relativa ao mês de dezembro de 2019 será paga em dobro”, diz o texto da medida provisória.

Segundo o ministro da Cidadania, Osmar Terra, a medida provisória foi necessária porque o recurso não estava previsto no Orçamento de 2019, aprovado no final de 2018. Já para os próximos anos não será necessária a edição de medidas provisórias porque o pagamento está calculado na lei orçamentária.

O programa atende famílias que vivem em situação de pobreza e extrema pobreza, que agora vão passar a contar com mais uma parcela do benefício, que em média é de quase R$190 (R$189,21).

Cerca de 13,5 milhões de famílias vão ser beneficiadas e o custo será de cerca de R$ 2,5 bilhões. O benefício foi uma promessa de campanha de Jair Bolsonaro.

De acordo com o Ministério da Cidadania, o governo também está convocando mais de 5 mil ex-beneficiários do programa que teriam recebido recursos irregularmente. O governo cobra, no total, 5,8 milhões de reais dessas pessoas.