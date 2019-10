MPF denuncia 26 pessoas por rombo em fundos de pensões

Fraudes em fundo de pensão geraram ações Agência Freelancer/Folhapress

O MPF (Ministério Público Federal) denunciou 26 pessoas em três ações penais no âmbito da Operação Greenfield. O motivo das ações são fraudes contra os fundos de pensão da Caixa Econômica Federal (Funcef), Correios (Postalis) e Petrobras (Petros).

De acordo com os procuradores, nos três casos, os crimes foram viabilizados por meio de aportes no Fundo de Investimentos e Participações (FIP) Multiner. Segundo o Ministério Público Federal, os acusados responderão, na medida de suas participações, por gestão fraudulenta, temerária ou por desvio de recursos em proveito próprio ou de terceiros.

Além das penas de prisão, os procuradores reivindicam o pagamento de R$ 3,1 bilhões como forma de reparação dos danos moral e social causados, bem como para a devolução dos produtos dos crimes. O montante equivale ao triplo dos prejuízos causados.

As fraudes aconteceram entre 2009 e 2014. Diretores dos fundos de pensão, em parceria com executivos do Multiner e com empresas de consultoria, agiram para aprovar aportes milionários no Multiner – mesmo em um cenário de desequilíbrio e incapacidade financeira da empresa.