MPF denuncia blogueiro por ameaças contra presidente do TSE Procuradores avaliam que manifestações de Allan dos Santos contra Luiz Roberto Barroso "superou os limites do razoável" MPF denuncia blogueiro por ameaças contra presidente do TSE

Allan dos Santos fez ameaças contra Barroso em vídeo Adriano Machado/Reuters - 27/05/202

O MPF (Ministério Público Federal) denunciou nesta terça-feira (17) o blogueiro Allan dos Santos por avaliar que ele cometeu o crime de ameaça contra o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) e presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Luís Roberto Barroso.

A decisão leva em conta que o blogueiro utilizou seu canal no YouTube para "desafiar o magistrado a enfrentá-lo pessoalmente".

De acordo com a denúncia, Allan afirmou nos vídeos que seria capaz de fazer mal a Barroso se ambos tivessem contato fora dos meios digitais. Para o MPF, o caso "superou os limites do razoável" na livre expressão de pensamento e opinião e intimidou a vítima.

O crime que motivou a denúncia foi registrado no dia 24 de novembro do ano passado. No vídeo intitulado “Barroso é um miliciano digital”, Na oportunidade Allan profere palavras de ódio, baixo calão e em tom claramente ameaçador, afirmando:

"Tira o digital, se você tem culhão! Tira a p* do digital, e cresce! Dá nome aos bois! De uma vez por todas Barroso, vira homem! Tira a p* do digital! E bota só terrorista! Pra você ver o que a gente faz com você", esclamava o blogueiro na publicação.

Ao tomar conhecimento dos fatos, o próprio ministro solicitou medidas cabíveis ao Ministério Público. A denúncia aponta que as declarações de Allan “estão excluídas do âmbito de cobertura da liberdade de expressão, porquanto configuram proibições expressas dispostas no direito internacional dos direitos humanos”.

Em fevereiro, o próprio Youtube encerrou dois canais ligados ao blogueiro, que também é investigado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) no inquérito que mira a organização e financiamento de atos antidemocráticos.