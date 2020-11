MPF denuncia ex-deputado Eduardo Cunha por improbidade

Na imagem, ex-deputado Eduardo Cunha Antonio Cruz/ Agência Brasil

O MPF (Ministério Público Federal) denunciou, na última sexta-feira (6), os ex-deputados federais Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Lyra Alves por improbidade administrativa.

Os ex-parlamentares são processados pela força-tarefa do MPF, a Greenfield, com base em provas obtidas na operação Sépsis, que revelou desvio de recursos do Fundo de Investimentos no FGTS.

Os procuradores apontam enriquecimento ilícito e atos que atentaram contra a administração pública. Se condenado, Cunha deverá devolver R$ 20 milhões e Henrique Alves, R$ 5 milhões.

De acordo com a Greenfield, os ilícitos ocorreram entre 2011 e 2015 e consistiam basicamente em negociações, mediante propina, para liberar investimento de recursos pelo FGTS em empresas.

As investigações apontam que, à época dos fatos, Cunha e Alves gozavam de poder para indicar nomes para diversos cargos de entidades vinculadas ao Poder Executivo federal e o utilizavam para cometer crimes e desviar dinheiro público. Os procuradores afirmam que Cunha recebeu propina para atender interesses de terceiros e conseguir aprovação de uso de recursos do fundo de investimentos do FGTS.

A ação de improbidade aponta que o recebimento da propina foi disfarçado repetidas vezes por meio de depósitos em contas bancárias no Uruguai e na Suíça, conforme orientação de Eduardo Cunha - o que configura lavagem de dinheiro.

Os procuradores afirmam ainda que “o grupo criminoso operou esquema ilícito na Caixa Econômica Federal até pelo menos dezembro de 2015, sob o comando e a coordenação de Eduardo Consentino Cunha”. Sustentam que “não há como deixar de concluir que as condutas perpetradas pelos demandados, narradas na presente ação civil de improbidade administrativa, causaram lesão à probidade, devendo, portanto, Eduardo Cunha e Henrique Alves ser responsabilizados por atos de improbidade administrativa”.

A defesa de Henrique Alves nega envolvimento do ex-deputado nos crimes citados. "Diante da notícia de que o Ministério Público ajuizou Ação de Improbidade contra Henrique Eduardo Alves, com base em fatos investigados na Operação Sépsis, a defesa reafirma a inocência dele. E mais: a confiança de que, após o contraditório, os fatos serão esclarecidos com a sua absolvição", disse o advogado Marcelo Leal de Lima Oliveira.

A reportagem busca contato com Eduardo Cunha. O espaço está aberto para manifestação.