MPF em SP apura se houve crime de Bolsonaro e Michelle no caso das joias sauditas O Tribunal de Contas da União já mandou o ex-presidente devolver as joias que estão com ele; conjunto é avaliado em R$ 16,5 milhões MPF em SP apura se houve crime de Bolsonaro e Michelle no caso das joias sauditas

Joias apreendidas pela Receita Federal, avaliadas em R$ 16,5 milhões Material cedido/R7 - Arquivo

O Ministério do Público Federal (MPF) em São Paulo abriu procedimento preliminar para investigar se houve crime cometido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro no caso das joias trazidas da Arábia Saudita, avaliadas em R$ 16,5 milhões.

A apuração foi pedida pela Receita Federal, que já se reuniu com procuradores para compartilhar informações sobre o caso. Agora, a intenção da equipe do MPF, segundo a assessoria de imprensa da instituição, é unir esforços com a Polícia Federal, que já tem um inquérito aberto sobre o tema.

As joias foram um presente do governo saudita. Parte delas foi apreendida no Aeroporto de Guarulhos pela Receita Federal quando um assessor do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, tentou passar com a caixa ao desembarcar do Oriente Médio, em outubro de 2021.

Integrantes do ex-governo afirmaram que as joias seriam incorporadas ao acervo da Presidência da República. Eles descartam a possibilidade de que os objetos seriam um presente à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

No entanto, outra parte do presente, um estojo com joias masculinas, chegou às mãos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e continua com ele. Na quarta-feira (15), o Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu que Bolsonaro deve devolver o estojo à Presidência da República, além das armas doadas pelos Emirados Árabes Unidos, em até cinco dias.