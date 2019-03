Thais Skodowski, do R7

MPF se manifesta favorável à ida de Lula ao velório de neto Arthur Araújo Lula da Silva, de 7 anos, morreu no início desta tarde. Ele havia dado entrada às 7h20 de hoje no Hospital Bartira MPF se manifesta favorável à ida de Lula ao velório de neto

Arthur morreu nesta sexta-feira Reprodução/Facebook

O MPF (Ministério Público Federal) se manifestou no sentido favorável ao deslocamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao velório e enterro do neto Arthur Araújo Lula da Silva, 7 anos, que morreu nesta sexta-feira (1º), vítima de uma meningocócica.

Em nota, o governo do Paraná informou que liberou, a pedido da PF (Polícia Federal) em Curitiba, uma aeronave para transporta Lula a São Bernardo do Campo, em São Paulo.

Logo após a notícia da morte de Arthur, a defesa do petista pediu à Justiça a liberação de Lula da prisão para poder acompanhar o velório e o enterro do neto. O ex-presidente está preso em Curitiba desde o dia 07 de abril do ano passado.