MS e TO são os estados que mais preocupam, diz ministro Queiroga

A- A+

Brasil registrou 2.037 mortes por covid-19 neste sábado (12) Adriano Machado/Reuters - 08.06.2021

O ministro da Saúde Marcelo Queiroga afirmou neste sábado (12), em coletiva de imprensa, que o Brasil teve "leve" crescimento de mortes por covid-19, com aumento expressivo no número de casos nas últimas semanas.

“Há uma tendência pequena de aumento de óbitos, mas estamos vigilantes”, disse o ministro. “Isso é consequência do crescimento do número de casos registrado há duas semanas. Os estados que mais preocupam são o Tocantins e Mato Grosso do Sul”.

Queiroga também citou ações do governo para transferir pacientes sem vagas em hospitais no Mato Grosso do Sul, que tem 104% de ocupação nos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da rede pública. Ao todo, o estado tem 7.366 óbitos em decorrência da covid. No Tocantins, a taxa consolidada é de 93% de ocupação das UTIs.

"Esses casos que nós temos se devem primeiro em função de uma certa abertura maior das cidades. Quando abre, há uma tendência a ter novos casos. Segundo, nós temos a estação do inverno, onde há uma tendência maior de circulação de vírus e com isso podemos ter mais casos", explicou.

Ele ainda mencionou a variante delta do novo coronavírus, que veio da Índia, mas disse que só nove casos foram registrados oficialmente no Brasil até agora.

O ministro, porém, não falou em terceira onda da covid-19. Ele pontuou a antecipação da entrega de 3 milhões de doses da vacina da Janssen, que devem chegar na próxima terça-feira (15). Com aval da farmacêutica, a pasta ainda busca estender o prazo de validade dos imunizantes, de 27 de junho para o dia 8 de agosto. O pedido dependerá de análise da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Neste sábado, o Brasil registrou 2.037 mortes por covid-19, chegando a marca de 486 mil vítimas desde o início da pandemia.