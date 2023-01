'Múcio devia escolher melhor os amigos', diz Boulos ao criticar ministro da Defesa

Na manhã desta segunda-feira (9), policiais militares desmontaram o acampamento de manifestantes extremistas em frente ao QG do Exército, em Brasília.

A ação aconteceu após o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes ter determinado a desocupação do local na madrugada de hoje Ricardo Moraes/Reuters - 11.9.2022

Antes mesmo de os militares chegarem, os manifestantes já se retiravam do acampamento, que estava montado desde novembro do ano passado, após as urnas terem confirmado a vitória do presidente Lula Amanda Perobelli/Reuters - 9.1.2023

Policiais da tropa de choque, com capacete e escudo, também participaram da ação contra os manifestantes em frente ao QG do Exército, em Brasília Amanda Perobelli/Reuters - 9.1.2023

Assim como aconteceu na tarde de ontem, a cavalaria da Polícia Militar mais uma vez atuou para ajudar a expulsar os manifestantes antidemocráticos do acampamento na capital federal Ricardo Moraes/Reuters - 9.1.2023

O desmonte acontece depois da ação de vândalos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro terem invadido o Palácio do Planalto e os prédios do Congresso Nacional e do STF e depredado as sedes dos Três Poderes Amanda Perobelli/Reuters - 9.1.2023

Assim que os policiais chegaram ao acampamento, alguns manifestantes se organizaram e saíram rapidamente, com medo de serem presos, assim como aconteceu com os vândalos que invadiram as sedes dos Três Poderes na tarde de domingo Ricardo Moraes/Reuters - 9.1.2023