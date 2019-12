Mudança na CNH deve ser votada na próxima semana, diz Bolsonaro Governo quer garantir o aumento da validade da habilitação de 5 para 10 anos, e ampliar de 20 para 40 pontos o limite para ter a carteira cassada Aumento do limite de pontos na CNH deve ser votado na próxima semana, diz Bolsonaro

Aloisio Mauricio /Fotoarena/Folhapress - 17.03.2018



O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira (4) que o projeto que trata de mudanças nas regras da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) deve ser votado na próxima semana, segundo acordo feito com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM).

Bolsonaro disse que a ideia é garantir dois pontos do projeto: aumento da validade da habilitação de cinco para 10 anos, e ampliar de 20 para 40 pontos o limite para que um motorista tenha a carteira cassada.

"Vai fazer uma 'lipoaspiração' no projeto. Acho que será um bom projeto. Até me comprometi com ele. Uma vez aprovado, vou sancionar lá na mesa da Câmara", disse Bolsonaro.

Segundo Bolsonaro, o aumento no limite de pontos na carteira ajuda motoristas como de caminhão, ônibus, táxi e de aplicativos de transporte, "que têm muita infração". "É comum ter infração. (Há) pardal em tudo quanto é lugar", afirmou.

Maia e Bolsonaro se encontraram na noite desta terça-feira (3), no Palácio do Planalto, em Brasília.

