Mudanças no Enem são explicadas no Estúdio News deste sábado Alexandre Lopes, presidente do INEP, esclarece as novas formas de aplicação do exame Mudanças no Enem

O Enem 2020 terá duas versões, a prova impressa será aplicada nos dias 17 e 24 de janeiro e a digital em 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Em meio a pandemia, o INEP teve que se preparar para a aplicação das provas aos mais de 5,7 milhões de brasileiros inscritos.

O presidente do INEP, Alexandre Lopes esclarece as mudanças do Exame Nacional do Ensino Médio e o diretor do curso Anglo, Daniel Perry fala sobre a ansiedade dos estudantes, adaptações de ensino-aprendizagem e dá dicas de como se sair bem na prova, no Estúdio News deste sábado (09).

Alexandre Lopes, Gustavo Toledo e Daniel Perry no Estúdio News Divulgação

De acordo com Alexandre Lopes, a migração do Enem para o Enem Digital já havia sido decidida antes da chegada da covid-19 e o novo formato irá permitir que o exame ocorra mais vezes no ano, além de chegar em cerca de 1700 municípios, evitando o deslocamento para cidades vizinhas.

“É um modelo piloto que vai ser aplicado para 96 mil candidatos inscritos e confirmados em 99 cidades, em todos os estados da Federação. Ao invés de fazer a prova impressa, o aluno irá fazer a prova em laboratórios de informática, escolas e universidades que foram selecionados pelo INEP. Ele vai até o local de prova, vai ter o computador identificado para ele, vai colocar a senha que receberá no seu cartão de confirmação e com isso habilitar o computador onde fará a prova.”

Daniel Perry acredita que o novo modelo de prova abre possibilidade para uma nova forma de avaliar os candidatos e garante uma qualidade superior no que se refere a própria exibição das questões. Na reta final de preparação, o diretor do curso Anglo, sugere que os vestibulandos realizem simulados e treinem elaborar redações.

“É interessante que o vestibulando faça provas de anos anteriores para definir uma estratégia e trabalhar o controle de tempo para pegar o jeito da prova. Do ponto de vista do estudo é bastante estratégico abordar assuntos de maior incidência, ou seja, estudar os assuntos que mais caem no Enem e atacar esses temas. A redação também é importante se treinar, sobretudo a estrutura, imaginar a estrutura da redação é mais inteligente do que ficar imaginando o tema que possa cair. ”

