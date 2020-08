'Muito bom', diz Mourão sobre aprovação popular de Bolsonaro Pesquisa Datafolha aponta que gestão do presidente alcançou o melhor índice de aprovação desde o início do mandato

Mourão atribui melhora a medidas contra covid Andre Borges/EFE - 15.07.2020

O vice-presidente Hamilton Mourão comemorou nesta sexta-feira (14) o resultado da pesquisa Datafolha, que mostra que a gestão do presidente Jair Bolsonaro alcançou o melhor índice de aprovação popular desde o início do mandato.

Mourão diz acreditar que aprovação popular se deve às medidas que o governo está adotando para combater a pandemia de coronavírus.

"Muito bom, né? Acho que as medidas que o governo tomou para combater a epidemia surtiram efeito. Porque as pessoas que estavam em situação bem difícil, os trabalhadores informais e perderam a capacidade de ganhar o dinheiro deles de cada dia, receberam esse recurso do coronavoucher, as pequenas empresas e micro empresas tiveram acesso a crédito de quase R$ 30 bilhões, outras linhas de crédito foram abertas. Acho que isso deu um gás na popularidade do Presidente", afirmou.

Para Mourão, Bolsonaro "sabe fazer política" e tem um tom conciliador no Congresso Nacional. "Vamos lembrar, o cara está há trinta anos na política. Ele sabe como as coisas andam e ele tem uma visão correta dos objetivos que a gente tem que ter para buscar a situação do país e preparar o país para voos mais altos", afirma Mourão.

Popularidade do presidente

De acordo com o Datafolha, 37% dos brasileiros consideram a gestão de Bolsonaro ótima ou boa, ante os 32% registrados na pesquisa de junho. Até então, os melhores índices de aprovação do presidente haviam sido registrados em abril e maio deste ano, quando atingiu 33% de popularidade.