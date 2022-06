Mulher de Dom Phillips pede respostas definitivas de investigação

A- A+

O jornalista britânico Dom Phillips João Laet/AFP - 14.11.2019

A mulher do jornalista britânico Dom Phillips, Alessandra Sampaio, se manifestou sobre a confissão feita nesta quarta-feira (15) pelo pescador Amarildo da Costa de que matou o repórter e o indigenista Bruno Araújo, desaparecidos desde 5 de junho na região da Terra Indígena do Vale do Javari, no Amazonas. Restos mortais foram encontrados em local indicado pelo suspeito. Segundo ela, "este desfecho trágico põe um fim à angústia de não saber o paradeiro de Dom e Bruno".

Alessandra escreveu um comunicado cobrando "respostas definitivas" dos órgãos de investigação. "Hoje, se inicia também nossa jornada em busca por justiça. Espero que as investigações esgotem todas as possibilidades e tragam respostas definitivas, com todos os desdobramentos pertinentes, o mais rapidamente possível."

A mulher de Dom ainda destacou que "só teremos paz quando as medidas necessárias forem tomadas para que tragédias como esta não se repitam jamais". "Presto minha absoluta solidariedade com a Beatriz e toda a família do Bruno. Agora podemos levá-los para casa e nos despedir com amor", destacou.

Alessandra também agradeceu o empenho de todos que se envolveram diretamente nas buscas e a todos aqueles que se mobilizaram mundo afora para cobrar respostas rápidas.

PF encontra restos mortais

Na noite desta quarta, a Polícia Federal informou ter encontrado restos mortais na área onde buscava por Dom e Bruno. O material será submetido a perícia. Em coletiva à imprensa, o superintendente regional da PF no Amazonas, Eduardo Alexandre Fortes, disse que "há grandes chances" de que os restos mortais sejam do jornalista e do indigenista.

"[O resultado] depende da perícia. A perícia que vai dizer a identificação. [Mas] a gente acredita que, pela confissão do criminoso, o local apontado, há grandes chances de que sejam eles [Bruno e Dom]. Mas é só a perícia que vai dar essa certeza. Só a perícia que vai dizer com 100% de certeza", declarou Fortes. Na coletiva, o superintendente afirmou que as buscas continuavam durante a noite.

O desaparecimento do repórter e do indigenista, que é servidor da Funai (Fundação Nacional do Índio), repercutiu no Brasil e no exterior. Ambos estavam realizando pesquisas e entrevistas na região para a produção de um livro e de reportagens sobre invasões nas áreas indígenas. O Vale do Javari é uma localidade com atuação intensa de narcotraficantes, garimpeiros ilegais e madeireiros que tentam expulsar povos tradicionais da região.