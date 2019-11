Do R7

Mulher de Eduardo Bolsonaro sofre aborto espontâneo Heloísa, que estava na 9ª semana de gestação, desabafou nas redes sociais: "o coraçãozinho do meu bebê já não bate mais aqui dentro"

Eduardo e Heloísa se casaram em maio deste ano Reprodução/Instagram

A mulher do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), Heloísa Wolf Bolsonaro, usou as redes sociais para compartilhar com seus seguidores que sofreu um aborto espontâneo na 9ª semana de gestação.

"Eduardo e eu fomos hoje fazer minha segunda ultrassom transvaginal e descobrimos que minha gestação de 9 semanas não evoluiu. Tive um aborto espontâneo, o coraçãozinho do meu bebê já não bate mais aqui dentro", desabafou.

Heloísa ainda disse que resolveu compartilhar o episódio porque "muitas famílias passam por isso" e muitas mulheres ficam em dúvidas sobre o que pode ter acontecido. Ela acrescenta que "em torno de 20% das gestações são interrompidas até a 22ª semana".

A mulher contou que essa havia sido a primeira tentativa deles de ter um filho. Os dois estão juntos desde 2016 e se casaram em 25 de maio deste ano, no Rio de janeiro.

"Apesar de tristes, estamos em paz", concluiu Heloísa.