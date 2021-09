Mulher e filha de Eduardo Bolsonaro estão com Covid-19 Heloísa Bolsonaro confirmou notícia nas redes sociais e disse que tomou hidroxicloroquina e ivermectina Mulher e filha de Eduardo Bolsonaro estão com covid-19

Brasil | Augusto Fernandes, do R7, em Brasília

A- A+

Heloísa e Geórgia testaram positivo após Eduardo ser infectado durante viagem aos EUA Reprodução Twitter

A mulher do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), Heloísa Bolsonaro, informou, nesta segunda-feira (27), que ela e a filha do casal, Geórgia, de 11 meses de idade, testaram positivo para Covid-19.

O diagnóstico das duas foi revelado dias após Eduardo anunciar que também contraiu a doença. O parlamentar foi infectado com o novo cornavírus durante a viagem a Nova York da comitiva que acompanhou o presidente Jair Bolsonaro para a 76ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas.

Heloísa confirmou a informação pelas redes sociais, ao responder perguntas feitas por seguidores, e disse que tanto ela quanto a filha estão bem. Segundo Heloísa, é a segunda vez que ela contrai a doença e a primeira de Geórgia.

A mulher de Eduardo comentou que usou remédios sem eficácia comprovada contra a Covid-19. Segundo ela, as substâncias surtiram efeito e ela se sentiu melhor.

"No primeiro dia, ficamos mal, agora, graças a Deus, estamos bem. E graças a um medicamento que foi só tomar e melhorei na hora. Impressionante", afirmou.

Já Geórgia, de acordo com Heloísa, passa por um tratamento "sintomático". Segundo a mãe, a bebê chegou a ter febre e coriza, mas no momento melhorou do quadro febril.

"Graças a Deus não teve mais febre e está super disposta, se alimentando e brincando. O tratamento para ela é sintomático. Novalgina para febre, um antialérgico para aliviar a coriza e secreção e bastante lavagem nasal", explicou.