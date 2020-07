Mulher perde R$ 5 mil e carro de som ajuda a recuperar dinheiro Caso aconteceu em Itapuiranga no interior da Bahia. Funcionário público achou pacote, ouviu o anúncio sonoro e devolveu o dinheiro

Carro de som ajudou a encontrar o dinheiro Reprodução/Record TV

Uma dona de casa perdeu um envelope com R$ 5 mil no meio da rua. Desesperada, ela recorreu a um carro de som para tentar recuperar o dinheiro.

Quando o locutor Dilermando Geraldo de Sousa recebeu a proposta, pensou que não iria dar em nada. "Eu disse que nem iria cobrar, porque nunca vi ninguém devolver dinheiro"

Mesmo assim ele pegou o carro de sou e saiu pelas ruas de Itapuiranga, cidade de 27 mil habitantes a 160 km de Goiânia.

"Quem por acaso achar cinco mil reais que foram perdidos favor devolver que vai ser muito bem recompensado."

Minutos antes, o funcionário público Júlio Maria Barcelos de Melo encontrou um pacote no centro da cidade. "Eu vi que era dinheiro e chamei outras pessoas pra contar junto comigo", afirmou.

Ele tentou encontrar o dono do dinheiro por meio das imagens das câmeras de segurança das lojas da região, mas não foi possível. Foi quando escutou o anúncio do carro de som.

O dinheiro pertencia a dona de casa Roseni Ferraz, que mora na zona rural do município. Ela tinha sacado R$ 10 mil referentes a uma ação judicial e dividiu em dois pacotes de R$ 5 mil. Um dos pacotes caiu na rua e a dona de casa só deu conta quando chegou em casa.

A quantia era para ela pagar exames médicos dela e do marido. Ela agradeceu a honestidade do funcionário público. "Deus ouviu minhas orações e mandou um anjo, o Seo Júlio, que me devolveu o dinheiro", disse.

Ela quis pagar uma recompensa, que foi recusada. "Eu só fiz o que todo mundo deveria ter feito. Ser honesto é uma obrigação", disse Júlio.