Municípios sustentáveis terão benefícios em serviços da Caixa

A Caixa lançou um selo que vai garantir condições especiais para municípios que mantenham bons índices ambientais, sociais, de governança e climáticos. O Selo Município + Azul faz parte de um conjunto de ações do Caixa Mais Sustentável, evento do banco promovido nesta terça-feira (21).

O programa voltado aos municípios avalia quatro eixos de atuação na gestão pública e de meio ambiente para dar gratificações àquelas cidades que se destacarem. Quanto melhores os índices nestes setores, mais benefícios as prefeituras vão poder ter acesso na Caixa.

"O selo é um lançamento em que a gente consegue ser um indutor de boas práticas para os municípios. Dentro desses quatro pilares, nós temos indicadores públicos que conseguem mensurar o quanto o município está desenvolvido neles", explicou ao R7 Tatiana Thomé de Oliveira, vice-presidente de Governo do banco.

Após a avaliação de dados dos municípios em relação aos eixos ambiental, social, governança e climático, uma pontuação será dada. Ela vai permitir a classificação em quatro categorias: diamante (100 pontos), safira (80 pontos), topázio (70 pontos) e cristal (60 pontos).

"Com isso, a gente classifica os municípios dentro de um selo e ele vai promover descontos em tarifas e serviços que a Caixa presta. Todos os serviços serão mais atrativos para quem tem melhor classificação. Geralmente os municípios procuram muitas operações de crédito, como para infraestrutura e saneamento", explica Tatiana.

Sustentabilidade social

Ainda dentro do eixo de programas que promovem a sustentabilidade, a Caixa divulgou uma nova linha de crédito exclusiva para empresas, a ESG Ecoeficiência, que vai financiar 100% do investimento em projetos que reduzam o impacto ambiental com até 72 meses de prazo e 24 meses de carência.

Outra ação que está em prática é o Caixa Florestas, programa em que o banco destina parte do lucro para a implementação de projetos socioambientais voltados à preservação do meio ambiente e ao apoio às comunidades vulneráveis. A ideia é promover aspectos sociais, econômicos e ambientais no mesmo projeto.