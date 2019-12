Mutirão destrói R$ 606 milhões em mercadorias apreendidas pelo Brasil

Foram mais de 4 toneladas de produtos apreendidos Divulgação/Receita Federal

O 14º Mutirão Nacional de Destruição, da Receita Federal, vai destruir mais de quatro mil toneladas de produtos falsificados ou que não atendem às normas de vigilância sanitária por todo o Brasil. O montante desta ação, que abrange 62 unidades da Receita, é de R$ 606 milhões.

Entre os produtos destruídos estão cigarros, cosméticos, bebidas, CDs piratas, medicamentos e alimentos impróprios para consumo. A maior parte dos resíduos será reciclada.

Das dez regiões fiscais no país, a 8ª (São Paulo) e a 9ª (Paraná e Santa Catarina) foram as que tiveram maiores valores em mercadorias apreendidas, com R$ 119,8 milhões e R$ 258 milhões respectivamente, com cerca de 1,4 tonelada de produtos para cada uma das duas regiões.

No restante de 2019, entre janeiro e outubro, o valor das mercadorias apreendidas foi de R$ 2,52 bilhões.

São variadas as modalidades de saídas para as mercadorias apreendidas, como destruição, incorporação a órgãos públicos, doação a entidades beneficentes e leilão.